وزير التموين: رغيف العيش لن يتأثر بارتفاع أسعار القمح عالميا

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ سعر رغيف العيش البلدي المدعم ثابت كما هو عند 5 قروش لأصحاب البطاقات التموينية، مؤكدا أنّ سعر رغيف لن يتأثر بأسعار القمح التي تشهد ارتفاعا على مستوى العالم.

حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح

وأضاف وزير التموين، خلال افتتاحه للدورة الـ16 للجمعية لعمومية ‏للمنظمة الأفريقية للمترولوجيا، قبل قليل، أنّ الاحتياطي الاستراتيجي من مخزون القمح آمن ويتخطى 5 أشهر، موضحا أنّ الحكومة ستتحمل فارق أي تغيرات بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميا، لضمان عدم تأثر المواطن.

منظومة دعم الخبز

وتنتج وزارة التموين يوميا من 250 إلى 270 مليون رغيف عيش بلدي، لسد حاجة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية وعددهم 74 مليون مواطن، يستحق كل فرد منهم 5 أرغفة يوميا بـ25 قرشا، فيما تمنح وزارة التموين المواطنين ممن يرشدوا في استهلاك الخبز قيمة 10 قروش عن كل رغيف لا يتم صرفه من حصة بطاقة التموين، في صورة سلع تموينية ضمن منظومة فارق نقاط الخبز.