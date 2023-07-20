«الداخلية» تضبط 226 قضية مخدرات و73 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة في جميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 226 قضية مخدرات، و73 سلاحا ناريا، وتنفيذ 60 ألفًا و615 حكما قضائيا متنوعا، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط 226 قضية مواد مخدرة بإجمالي 244 متهمًا، وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط نحو 73 سلاحا ناريا بحوزة 61 متهمًا.