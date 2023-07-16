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حملة أمنية تضبط 27 كليو «بانجو وحشيش وهيدرو» في دمياط 

كتب:

محمد بركات
11:38 ص | الأحد 16 يوليو 2023
قوات الأمن _ صورة أرشيفية

قوات الأمن _ صورة أرشيفية

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية، أسفرت جهودها عن ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات عبارة عن كمية لمخدر الحشيش وزنت 10.250 كيلوجرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلوجرامات.

كما تمّ ضبط (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 7 كيلوجرامات – كمية لمخدر الهيروين – 3 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.

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