ضبط 5 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا - كفر البطيخ) وقسمي شرطة (رأس البر – دمياط الجديدة)، وأسفرت جهودها عن تحقيق نتائج إيجابية.

ضبط 5 قضايا مخدرات في دمياط

ضبط عدد (5) قضايا اتجار في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9750 كيلوجراما – كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلوجراما – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلوجرامات - كمية من مخدر الهيروين - عدد 2 فرد محلي – عدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (6 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.