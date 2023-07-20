«الداخلية» تواصل فعاليات «كلنا واحد.. معك في كل مكان» بالفيوم والدقهلية

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان» تحت رعاية الرئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من سكان القرى والمناطق الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات، حيث اضطلع قطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، بتوجيه قوافل طبية وإنسانية.

واستهدفت القوافل عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتي الفيوم والدقهلية، لتقديم الرعاية والدعم للمواطنين، حيث جرى توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

ونفذت القوافل، زيارات لعدد من السيدات المعيلات من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن، وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن، كزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، والارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها في القطاعات كافة.

وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية مطالب أهالي القرى الأمنية والخدمية.