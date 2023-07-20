 نتائج الصف التاسع سوريا 2023.. اعرف خطوات الحصول عليها

اقترب موعد إعلان نتائج الصف التاسع سوريا 2023، حيث تحظى باهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الدولة العربية الشقيقة، لأنها تعد مرحلة أساسية في نظام التعليم.

ويسعى وزير التربية والتعليم السوري جاهداً لضمان صدور نتائج الصف التاسع سوريا 2023، بأقصى درجة من الدقة والموضوعية لذلك يقوم بنفسة بعدة جولات تفقدية في مراكز التصحيح ووجه العاملين في المؤسسات التعليمية بضرورة تحقيق درجات الطلاب بدقة تامة.

نتائج الصف التاسع سوريا 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في سوريا، طرق الاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا 2023، بهذه الخطوات:

1- قم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم بالضغط هنـــــــا.

2- ثم قم بالضغط علي خدمة النتائج الامتحانية.

3- واختر منها نتائج التاسع في سوريا.

4- اكمل البيانات التي ستظهر أمامك مثل المحافظة ورقم الاكتتاب والاسم.

5- قم بالضغط علي كلمة إظهار النتيجة.

وتسعى وزارة التربية والتعليم السورية، لإعلان نتائج الصف التاسع سوريا 2023، في أقرب وقت وذلك عقب الانتهاء من تصحيح الأوراق ونشر النتائج علي الموقع الإلكتروني للطلاب.