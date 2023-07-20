أسعار الذهب في مصر.. «اعرف عيار 21 بكام علشان لو هتشتري النهاردة»

شراء المعدن الأصفر يحرص عليه عدد من المواطنين وهو ما يدفع هؤلاء لمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي وتحديدا المقبلين على الزواج أو الراغبين في الاستثمار في المشغولات الذهبية ومنها عيار 21 والجنية الذهب.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر الذهب عيار 21 والسبيكة وكذلك الجنيه وفق محلات الصاغة بشارع الدقي، على هذا النحو:

سعر الذهب بالجنيه اليوم

سعر الذهب عيار 24 للبيع 2457 والشراء 2469 جنيها.

سعر الذهب عيار 22 للبيع 2252 والشراء 2263 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 للبيع 2150 والشراء 2160 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 للبيع 1843 والشراء 1851 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 للبيع 1,433 والشراء 1,440 جنيها.

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1,229 والشراء 1,234 جنيها.

سعر الأونصة للبيع 76417 والشراء 76773 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 17200 والشراء 17280 جنيها.

سعر الكيلو الذهب للبيع 2,457,143 والشراء 2,468,571 جنيها.

سعر سبيكة ذهب 1 جرام 2,996,92 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 7,151,75 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام 14,167,27 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام 28,007,60 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام 55,633,78 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1962 جنيها ما يعادل 63.70 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1798 جنيها ما يعادل 58.39 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 1717 جنيها ما يعادل 55.74 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 1471 جنيها ما يعادل 47.78 دولار أمريكي.

عر الذهب عيار 14 اليوم 1144 جنيها ما يعادل 37.16 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 980.97 جنيه ما يعادل 31.85 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 735.73 جنيه ما يعادل 23.89 دولار أمريكي.

سعر أوقية الذهب 61,016 جنيه ما يعادل 1,981 دولار أمريكي.

سعر جنيه الذهب 13,734 جنيه ما يعادل 445.92 دولار أمريكي.

سعر كيلو الذهب 1,961,945 جنيه ما يعادل 63,701 دولار أمريكي.