سقوط عصابة سرقة الذهب بالجيزة.. تضم 3 سيدات  

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن توثيق لقيام 3 سيدات بسرقة مشغولات ذهبية من داخل محل للمصوغات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

ضبط التشكيل العصابي

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة «3 سيدات لهن معلومات جنائية، وإحداهن مطلوب التنفيذ عليها في 9 أحكام قضائية، وشخصين بحوزتهما مبلغ مالي، وعدد من المشغولات الذهبية حصيلة سرقة المحل المشار إليه».

اعتراف المتهمين بتكوين التشكيل العصابي

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقات محلات المصوغات بأسلوب المغافلة، والهرب باستخدام سيارة قيادة وملك الشخصين المذكورين، وجرى بإرشادهم ضبط السيارة.