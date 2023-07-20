محافظ البحر الأحمر يؤكد جاهزية المستشفيات لمكافحة العدوى

وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر جاهزية المستشفيات وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى ومكافحة العدوى وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

جاهزية مستشفيات البحر الأحمر

وشنت صحة البحر الأحمر برئاسة الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عدة حملات على مستشفيات مدن البحر الأحمر تحت إشراف للمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظة، يضم عددًا من الخبراء الطبيين والمسؤولين الصحيين بمديرية الصحة بالبحر الأحمر.

وزار فريق المتابعة مستشفيات الغردقة والقصير وسفاجا تحت إشراف الدكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات للتأكد من جاهزية المستشفى وتقديم الدعم اللازم، والتأكد من سير العمل بكامل طاقتها ومتابعة أعمال التطوير بها، كما جرى التأكيد على استمرار تواجد الفرق الطبية وتدريبها على أساليب مكافحة العدوى وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ومن جهته، أكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في بيان صحفى اليوم التزام الوزارة بتقديم الدعم للمنشآت الصحية بالمحافظة وتوفير جميع الامكانيات لتحسين الخدمات الطبية وإرضاء المنتفعين.