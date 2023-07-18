أكدت شركة كهرباء البحر الأحمر أنه يمكن للمواطنين الاتصال على الخط الساخن للأعطال في محافظة البحر الأحمر لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات عن عطل أو موعد عودة التيار أو فاتورة الكهرباء.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة البحر الأحمر

وقالت شركة الكهرباء إنه يمكن للمواطنين الاتصال على الرقم الموحد على مستوى الجمهورية وهو 121 على مدار 24 ساعة وفي الإجازات الرسمية أيضا، حيث يعمل على تلقي الشكاوى والبلاغات، بالإضافة إلى أرقام أعطال الكهرباء الخاصة بالمحافظة، وهي 065441911 أو 0653546897.

سبب فصل التيار الكهربائي في البحر الأحمر

وفي سياق آخر، كشف مسؤولو شركة كهرباء البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سبب فصل التيار الكهربائي يعود لأعمال الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال بين المناطق بشكل دوري، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وذلك كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة.

وأضاف المسؤولون بشركة كهرباء البحر الأحمر، أن وقت فصل التيار الكهربائي يستغرق 5 ساعات وهي المدة اللازمة لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وتبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 مساء، على أن يعود التيار الكهربائي للعمل دون انقطاع حتى موعد الصيانة القادم.