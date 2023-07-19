تداول 13 ألف طن بضائع و721 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 13 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 721 شاحنة و142 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 371 شاحنة و121 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 350 شاحنة و21 سيارة.

تداول 1900 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل بينما تغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الحرية 2، بوسيدون إكسبريس والقاهرة وغادرت السفينة أمل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و160 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهى سينا، ايلة وبريدج.

فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2832 راكبا، وفق بيان المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر.