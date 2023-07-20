طالب بكفر الشيخ يحصد المركز الثاني على الجمهورية في مسابقة اللغة العربية

حصل الطالب محمد صبري شاهين، بمدرسة برج البرلس التجارية، بمحافظة كفر الشيخ، على المركز الثاني على الجمهورية، في مسابقة اللغة العربية «للأبحاث».

محافظ كفر الشيخ يهنئ الطالب محمد صبري شاهين

ومن جهته، هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطالب محمد صبري شاهين، مقدماً الشكر لأسرة الطالب ومشرفيه بالمدرسة، ولوكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبد الله، على الرعاية والاهتمام بالموهوبين من الطلاب، وخاصةً ذوي الهمم، مما أثمر عن حصولهم على مراكز متقدمة في كافة الأنشطة الطلابية والمسابقات المتعددة.

مسابقة أنشطة اللغة العربية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق عن تنظيم مسابقة أنشطة اللغة العربية في جميع مدارس التعليم الفني.

يأتي ذلك تنفيذا لسياسة وزارة التربية والتعليم للارتقاء بمستوي طلاب التعليم الفني في اللغة العربية، وإيماناً بأهمية الأنشطة في نقل مواهب الطلاب، وتنمية مهارتهم العلمية والثقافية والفنية والأدبية، وترسيخ قيم المواطنة وحُب الآخر وقوته من خلال التواصل والتعاون تفعيلاً للطاقات الكامنة لدي الطلاب، حيث تسهم في بناء شخصيتهم، ليصبحوا مهنيين مهييئين لسوق العمل.