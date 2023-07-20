تنسيق مدرسة غبور للسيارات 2023.. تعيين ومكافآت مالية ولغتين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة غبور للسيارات 2023 والتخصصات وتفاصيل الدراسة وشروط القبول، وذلك بعد فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2022/2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

تنسيق مدرسة غبور للسيارات 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تنسيق مدرسة غبور للسيارات 2023، لا يقل مجموعه عن 220 درجة، وفيما يخص طريقة التقدم فإنها تتم بشكل إلكتروني من خلال هذا الرابط ، وفقاً للشروط المحددة واجتياز اختبارات القبول.

مميزات مدرسة غبور للسيارات 2023

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة معتمدة من الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة مطابقه للمعايير الدولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمراكز خدمة صيانة السيارات الخاصة بالشريك الصناعي والشركات الكبرى الأخرى في مجال السيارات.

- فرص التعيين بمراكز الخدمة الخاصة بالشريك الصناعي والشركات الأخرى بعد التخرج.

- مكافآت ماليه أثناء فترة التدريب الميداني.

- توفير الزى المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطالب ألماكن التدريب الميداني.

- الدراسة باللغة الإنجليزية دراسة اللغة الألمانية كلغة إضافية.

تنسيق مدرسة غبور للسيارات 2023- الشروط

وبعد معرفة تنسيق مدرسة غبور للسيارات 2023، أعلنت الوزارة شروط التقديم وهي:

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023.

- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية.

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر2023.

شروط القبول بمدرسة غبور

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

المنهج الدراسي بمدرسة غبور للسيارات

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

التخصصات

- صيانة وإصلاح السيارات النقل والحافلات.

- صيانة وإصلاح السيارات (مركبات خفيفة).

- صيانة واصالح السيارات الطلاء.

- صيانة واصالح السيارات السمكرة.