فرنسا تدعو إسرائيل لوقف أي عمل أحادي يؤجج التوترات

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إسرائيل، إلى وقف أي عمل أحادي الجانب يمكن أن يؤجج التوترات، بعد أسابيع قليلة من غارة دامية في جنين بالضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، إلى أنّ كاترين كولونا أعربت خلال لقاء عقدته أمس في باريس مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددة إدانتها الشديدة لجميع الهجمات ضد المدنيين.

وشددت على ضرورة إنهاء سياسة الاستيطان التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض آفاق السلام، مجددة ضرورة العمل على استعادة الأفق السياسي على أساس الحل الوحيد القابل للتطبيق وهو حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وأكدت استعداد فرنسا للمساهمة في ذلك.

كما ناقش الوزيران أهمية تعزيز الدعم لأوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية، على الصعيد الإنساني والسياسي والأمني.