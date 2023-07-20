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محافظ مطروح يخاطب الصحة بزيادة عدد فصول مدارس التمريض

كتب:

محمد بخات
03:25 م | الخميس 20 يوليو 2023
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توجيهاته إلى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بمخاطبة الإدارة العامة للتعليم الفني بوزارة الصحة للإبقاء على أعداد الفصول بمدارس التمريض بالمحافظة، وألا تقتصر على فصل واحد فقط في كل مدرسة.

زيادة عدد فصول مدارس التمريض 

وقال المحافظ إن هذا البند من قواعد وشروط القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي الجاري، وجار استثناء مطروح من ذلك وزيادة عدد الفصول في كل مدرسة عن اقتصاره على فصل واحد.

مخاطبة وزارة الصحة بزيادة فصول التمريض 

وأوضح محافظ مطروح أن مديرية الصحة خاطبت الإدارة العامة للتعليم الفني باستثناء المحافظة من هذا الشرط لعدة اعتبارات، ونأمل قبولها. 

 

 

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