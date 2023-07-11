مدارس التمريض 2023 بمحافظة القليوبية.. الأماكن ومواعيد التقديم

تواصل مدارس التمريض 2023 بمحافظة القليوبية استقبال الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام، للالتحاق بالمدارس التابعة لمستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي والمستشفيات التعليمية بالمحافظة، وفق الحد الأدنى المعلن بكل مدرسة.

مدارس التمريض 2023 بمحافظة القليوبية

وقال الدكتور وليد عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تم غلق باب التقديم لمدارس التمريض «المجموعة الأولى» اليوم، بحد أدنى 275 درجة، على أن يتم فتح التقديم لمجموعة جديدة اعتبارا من غدٍ الأربعاء، وحتى 16 يوليو، لاستكمال الأعداد المطلوبة بحد أدنى من مجموع 274 حتى 269 درجة، على أن تفتح مجموعة ثالثة من 268 حتى 264 درجة، لمدة ثلاثة أيام أخرى، تحدد في حالة عدم اكتمال العدد المطلوب من المجموعتين الأولى والثانية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في تصريحات لـ«الوطن»، أن مدارس التمريض 2023 في محافظة القليوبية، والتي تستقبل الطلبة بكثافة من 28 إلى 30 طالبا في الفصل الواحد، كالتالي:

- ميت كنانة مركز طوخ بنين.

- طوخ للفتيات.

- شبين القناطر.

- القناطر الخيرية.

- بهتيم بشبرا.

أماكن مدارس التمريض 2023 بالقليوبية.. التأمين الصحي

وأوضح الدكتور جمال سلامة، وكيل الوزارة لفرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن مدارس التمريض 2023 بمحافظة القليوبية التابعة للهيئة كالتالي:

- مستشفى التأمين النموذجي ببنها.

- مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا.

- مستشفى التأمين الصحي ببهتيم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المدارس الفنية للتمريض نظام 5 سنوات ضمن مدارس التمريض 2023 بمحافظة القليوبية التابعة للتأمين الصحي لحملة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بحد أدنى 250 درجة.

أماكن مدارس التمريض 2023 بالقليوبية.. بنها التعليمي

وأوضحت محافظة القليوبية في بيان لها، أنه جرى فتح باب التقديم للمدرسة الفنية للتمريض بمستشفى بنها التعليمي، ضمن مدارس التمريض 2023 بمحافظة القليوبية، لقبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الجاري من أبناء المحافظة، بحد أدنى 230 درجة للطالبات فقط، على أن يتم اختيار الأعلى مجموعا عقب الانتهاء من أعمال الاختبارات المؤهلة للالتحاق، حيث يستمر التقديم حتى 19 يوليو الجاري.