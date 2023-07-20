إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العادلية بالشرقية

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العادلية أمام بوابة 7، وجرى نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعي وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وتحرر المحضر اللازم للواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي باستقبالها 4 مصابين جراء انقلاب سيارة ربع نقل.

وتلقت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية إخطارا من شركة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق العادلية، وجرى الدفع بعدد من مرافقها إلى موقع الحادث لنقل المصابين للمستشفى.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، والتي أمرت بجمع كل التحريات حولها وبيان أسباب وقوعها.