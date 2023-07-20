إعادة فتح طريق القنطرة شرق الإسماعيلية بعد انقلاب سيارة محملة بالأسمنت

تعرضت سيارة محملة بالأسمنت للانقلاب على طريق الإسماعيلية القنطرة شرق، تسببت في إغلاق الطريق، وخلال فترة قصيرة جرى فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات بشكل كامل.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية يفيد حمولة سيارة نقل ثقيل مقطورة دون خسائر بشرية.

توقف الطريق لحين إزالة الأسمنت

ووجه اللواء محمود عاشور مديرأمن الاسماعيلية بسرعة انتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث وتأمين الطريق لعدم وقوع أي حوادث مرورية عليهأ والوقوف على اسباب الحادث ومعاينة المنطقة.

انتقال سيارات الاسعاف

وكان قد دفع مرفق اسعاف الاسماعيلية بسيارة اسعاف الي مكان الحادث لتامين عملية اعادة فتح الطريق والتدخل العاجل حال وقوع اي طارئ في مكان الحادث فيما اكدت المصادر الامنية والطبية علي ان الحادث لم يسفر عن اي اصابات نهائيا ولم يتم نقل او معالجة اي من الاشخاص من مكان الحادث