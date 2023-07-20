إصابة 3 فتيات في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي

أصيبت 3 فتيات صباح اليوم الخميس جراء انقلاب سيارة ملاكي علي طريق الإسماعيلية، السويس الصحراوي قرب مركز ومدينة فايد واصطدام السيارة بسور جانبي علي الطريق، وجرى نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم رقم 713 ص م س قرب مدينة فايد، وانتقال قوات الشرطة وسيارات النجدة إلى مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بثلاث سيارات إلى مكان الحادث، ونقلت المصابات إلى مستشفي فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم فيما حررت الشرطة المحاصر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

أسماء المصابين

واسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة كلا من ميرنا محمد عبدالقادر 25 سنة مقيمة بالسلطان حسين ومصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، وميادة محمد عبدالقادر 31 سنة مقيمة الشيخ زايد ومصابة بكدمة بالساق الأيمن وكدمة بالصدر، ومنال محمد عبدالرحيم مقيمة في السلطان حسين مصابة بحالة اغماء وفي حالة غير مستقرة.