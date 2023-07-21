حبس متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من مخدر البودر، وسلاح ناري، وذلك بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، كما أمرت بسرعة التحريات؛ للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لتحليلها لإعداد تقرير واف عنها.

حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار

كشف التحريات الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بعد ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية بحوزته كمية من مخدر البودر، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي أنه اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الآثمة.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

تعرف على عقوبة الاتجار بالمخدرات

وقال المحامي تامر الشايب الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.