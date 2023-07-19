روسيا: السفن المتجهة لموانئ أوكرانيا تعتبر متورطة في النزاع

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن السفن التي تسافر عبر البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ستعتبر ناقلة لبضائع عسكرية اعتبارًا من الغد.

وأوضحت وكالة الإعلام الروسية، نقلًا عن وزارة الدفاع في موسكو، أن الدول التي تحمل السفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود أعلامها ستعتبر أطرافًا في الصراع مع الجانب الأوكراني، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

20 يوليو يعتبر بداية جمع السفن المبحرة إلي كييف

وأوضحت، أن وزارة الدفاع الروسية تقول إنها ستعتبر بداية من 20 يوليو الجاري، جميع السفن المبحرة إلى موانئ كييف على البحر الأسود تحمل شحنات عسكرية.

وأكدت الدفاع الروسية، أن بعض مناطق البحر الأسود أُعلنت مؤقتًا مناطق خطرة للملاحة.