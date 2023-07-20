أخبار روسيا وأوكرانيا.. تحذير أوروبي من تدمير مخزون الحبوب في أوديسا

حذّر كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن الهجمات الروسية على مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا تتسبب في تدمير واسع النطاق لتخزين الحبوب، وخلال استعراضه لآخر أخبار روسيا وأوكرانيا، قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، وصف بوريل الهجمات بأنها موقف سيضعه المجلس في الاعتبار، وذلك بحسب شبكة «سي إن إن»، الإخبارية الأمريكية.

أهم أخبار روسيا وأوكرانيا: تقديم دعم مالي لكييف

وخلال استعراض «سي إن إن»، لأهم أخبار روسيا وأوكرانيا، نقلت الشبكة الأمريكية عن بوريل قوله: «الروس لم ينسحبوا فقط من اتفاقية الحبوب لكنهم يحرقون مخازنها بهجمات صاروخية، ما نعرفه بالفعل هو أن هذا سيخلق أزمة غذاء كبيرة وضخمة في العالم، كما أخبر بوريل المراسلين أنه قدم خطة لضمان الدعم المالي لأوكرانيا في السنوات المقبلة.

روسيا تعلق مشاركتها في اتفاق الحبوب

وكانت روسيا، أعلنت تعليق مشاركتها في صفقة سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية، الأمر الذي يثير المخاوف مرة أخرى بشأن الإمدادات الغذائية العالمية، وبموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، سمحت روسيا للسفن بمغادرة العديد من الموانئ الأوكرانية في أوديسا وحولها والسفر عبر ممر متفق عليه إلى مضيق البوسفور التركي للوصول إلى الأسواق العالمية، ولكن مع تعرض أوديسا لهجوم من روسيا لمدة ثلاثة أيام متتالية، من المتوقع أن تتوقف صادرات الحبوب.