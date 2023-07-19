بوتين يكشف عن شروط روسيا للعودة لاتفاقية تصدير الحبوب

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن الشروط الخاصة ببلاده من أجل العودة إلى صفقة الحبوب، بعد تنفيذ عدد من الشروط، موضحا خلال اجتماع مع الحكومة الروسية، أن التمديد يجب أن يكون بقواعد جديدة لأن القواعد القديمة قد انتهت.

إزالة العقبات أمام المصارف الروسية

وواصل الرئيس الروسي: «يجب إزالة كافة العقبات أمام المصارف الروسية والمؤسسات المالية التي تخدم توريدات الأغذية والأسمدة، بما في ذلك الدمج بمنظومة، سويفت، الدولية للتعاملات المصرفية. ونحن لا نحتاج إلى أي وعود أو أي أفكار. نحتاج إلى تنفيذ تلك الشروط».

إعفاء توريدات الحبوب والأسمدة الروسية

وأوضح بوتين، أن الشروط التي وضعتها روسيا يجب أن تشمل أيضا إعفاء توريدات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية من العقوبات، واستئناف توريدات المكونات وقطع الغيار للمعدات الزراعية، مع ضرورة حل كل القضايا المتعلقة بتأمين السفن والصادرات الروسية واستئناف كافة العمليات اللوجستية وضمان توريدات الأسمدة من روسيا دون أي عائق.

واستطرد بوتين: «الشرط الأساسي لعودة روسيا إلى الصفقة هو إنعاش طبيعتها الإنسانية الأصلية. وبعد تنفيذ كافة تلك الشروط، وكل ما اتفقنا عليه سابقا، وعندما يتم تنفيذها سنعود إلى هذه الصفقة فورا».

تجاهل الشروط الروسية أمر وقح

وانتقد بوتين تجاهل الشروط الروسية في الصفقة قائلا إن ذلك أمر «وقح»، مؤكدا أن الغرب يسعى بكل وسيلة لإحباط هذه الصفقة حيث يضعون عقبات أمام توريدات الأسمدة الروسية بلا مقابل إلى الدول الأكثر فقرا.

وأعلنت روسيا الخروج من صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الثلاثاء 18 يوليو مؤكدة أنها تسعى لتعديل بعد الشروط ولن تسمح بعودة الاتفاقية من دونها.