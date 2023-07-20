عقوبات إلقاء المخلفات السامة في البحيرات.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه

يعد الحفاظ على البيئة من الأمور المهمة التي تعمل عليها الدولة المصرية جاهدة، وتسعى بشتى الطرق لنشر التحضر الأخضر بين المواطنين، وحثهم على القيام بتصرفات من شأنها حماية البيئة من الأضرار المختلفة.

حماية الثروة المائية والسمكية

تصدى القانون المصري هو الآخر إلى مسألة حماية البيئة، حيث عمل على تنظيم مسألة التعامل مع الموارد الطبيعية، من أجمل حماية تلك الثروات، واحتوى على عدد من العقوبات ضد كل من يأذي البيئة بأي شكل من الأشكال.

ومن الأمور التي تطرق لها القانون المصري هي مسألة إلقاء المخلفات السامة في البحيرات، حيث قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، حدد عقوبات يتم تطبيقها على كل من يقوم بإلقاء المخلفات في مياه البحيرات.

عقوبات الحبس والغرامة

وأوضح أن القانون يمنع إلقاء المواد السامة أو المشعة في البحيرات، وكذلك الأمر مع المخلفات الكيمائية والبترولية والزيوت، كما أنه حظر أيضا إلقاء مخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع، كما حظر القانون أيضا إلقاء مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية، وارتكاب أيا من تلك الأفعال يعرض الفاعل لعقوبات قانونية.

وأضاف الخبير القانوني، أنه وفقا لما ورد في قانون حماية البحيرات والثروة السمكية، يعاقب كل من يقوم بأي من الأفعال سالفة الذكر، بالحبس والغرامة، موضحا أن الغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تقل عن 500 ألف جنيه، والحبس يكون لمدة سنة كحد أدنى أو 3 سنوات كحد أقصى، وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة.