 أستاذ بكلية الهندسة: المرأة الأفريقية لها دور كبير في الحفاظ على البيئة

قالت الدكتورة هبة محروس، الأستاذ بكلية الهندسة وعضو لجنة البيئة بنقابة المهندسين، إن المرأة الأفريقية لها دور مؤثر في عملية التنمية المستدامة والاستراتيجية القومية، إذ تحافظ على الموارد وترشيد استهلاك الطاقة.

إعداد الأسرة والأبناء

وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» والمذاع على فضائية «DMC»، أن التركيز على الوعي والمبادرات المجتمعية لهما دور كبير في نشر الوعي البيئي، بما ينعكس على معدل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية.

السلوكيات والعادات اليومية

وأشارت إلى أن السلوكيات والعادات اليومية لها دور كبير في الإضرار بالبيئة مثل استخدام أجهزة التكييف لفترات طويلة، ولابد من تقليل استخدام الطاقة والتعرض لطبيعة البيئة ودرجات الحرارة الطبيعية.

برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.