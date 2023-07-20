عمرو دياب يغني لـ ابن زيدون قبل العودة لحفلات بيروت

اطلق الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة «والله أبدا» عبر منصة انغامي، لتكون رابع أغنية يطرحها خلال صيف هذا العام 2023 .

كلمات أغنية عمرو دياب والله ابدا

كتب كلمات أغنية «والله أبدا» وضع لها اللحن عزيز الشافعي، والتوزيع لـ عادل حقي، والميكساج أمير محروس، وتضمنت الأغنية أبيات للشاعر الأندلسي «ابن زيدون».. ومنها البيت الذى يقول:

وَاللَهِ ما طَلَبَت أَهواؤُنا بَدَلاً

مِنكُم وَلا اِنصَرَفَت عَنكُم أَمانينا

عمرو دياب يغني في بيروت بعد 12 سنة غياب

كان الفنان عمرو دياب قد احيا حفلا منذ أيام في الساحل الشمالي، وظهر خلال الحفل بإطلالة مميزة باللون الأبيض، وقدم مجموعة من أجمل أغانيه للجمهوره، ومنها (يا أنا يا لأ، برج الحوت، الحظ، بحبه، ده لو اتساب، قمرين، العالم الله، نور العين، من هنا لبكره، واحدة ونص، يتعلموا، ميدلي قديم، هاتتدلع) بالاضافة إلى أغنيته الجديدة «يا ليل».

ومن المقرر أن يسافر عمرو دياب إلى بيروت خلال الأيام المقبلة، لاحياء أول حفل له في لبنان بعد غياب 12 عاما.