مستندات مطلوبة عند شراء العقارات.. صحة الأوراق وتسلسل الملكية

عندما تقدم على شراء عقار أو شقة يجب عليك أن تأخذ حذرك حتى لا تكون فريسة سهلة للنصابين، ومن أهم الأشياء التحقق من صحة الأوراق وتسلسل الملكية من الحلقة الأخيرة وهو المالك إلى من سبقه من الملاك الأوائل ويجب أن يكون تسلسل الملكية يسير وفق عقود رسمية موقع عليها من البائع والمشتري.

مراجعة تسلسل الملكية

يقول الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض إنه ينبغي على من يرغب في شراء عقار أو شقة يتأكد أن الأشخاص الموقعون على العقود هم الملاك الأوائل وفي حالة ظهور أي وكيل عن أي منهم لا بد أن يكون بموجب توكيل في الشهر العقاري ويقدم أصل التوكيل ضمن الأوراق كمستند أصيل يضم إلى باقي أوراق الملكية ففي حالة وجود رخصة للعقار يكون الأمر مطمئن أما في حالة البناء المخالف لا بد من وجود نموذج 3 للتصالح.

عقوبة جريمة النصب

وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، أنه من الأفضل أن يتم الشراء من خلال محام حتى يتأكد من كافة الأوراق وجميع التوقيعات على الأوراق ومراجعة تسلسل الملكية بشكل قانوني تفاديًا لأي وقائع النصب وأن نص المادة 366 نصت على أن :«عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».

وتابع الخبير القانوني أن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».