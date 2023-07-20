قانوني يوضح هل يجوز نقل ملكية السيارة في «المرور» بتفويض؟

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، إنّ التعامل مع الجهات الحكومية يجب أن يكون من خلال الشخص نفسه في حالة اتخاذ أي إجراء قانوني، وفي حالة عدم وجود الشخص فإنّ القانون أتاح له توكيل من ينوب عنه بموجب توكيل في الشهر العقاري، وبالتالي سيكون من حق الوكيل إتمام الإجراءات مثل نقل وبيع السيارات والأملاك طالما موضحًا ذلك في التوكيل.

التفويض ورقة ليست قانونية

وأضاف ياسر سيد أحمد، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ التفويض لأي شخص بالتعامل أمام الجهات الرسمية بموجب ورقة عادية وموقعة بالإمضاء يعد أمرًا عرفيًا ليس قانونيًا، ولن تعترف به أي جهة ويعد أيضًا مضيعة للحقوق ويجب على كل شخص أن يبحث عن تنفيذ القانون للحفاظ على حقه وحقوق الآخرين والأفضل يكون توكيلًا في الشهر العقاري.

ووفق منصة وزارة الداخلية فإن تجديد رخصة السيارة يمر بعدة إجراءات وخطوات كالتالي:

تجديد رخصة السيارة أونلاين

- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.

- اختيار تسجيل مستخدم جديد.

- ادخل البيانات الأساسية المطلوبة للتسجيل على الموقع الإلكتروني، والتي تتمثل في:

- الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي.

- البريد الإلكتروني «يجب أن يكون مفعلًا».

- كلمة المرور، ثم تأكيدها.

- العنوان، والوظيفة، والجنسية.

- رقم المحمول، والرقم القومي.

- المقطع الأول لاسم الأم.

- رقم المصنع.

- المحافظة.

- ادخل رمز التحقق.

- اضغط على «سجل الآن».

- اختار «تجديد رخصة السيارة».

- يجب دفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

- لا يجوز تجديد رخصة السيارة في حالة وجوب الفحص الفني، أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة براءة الذمة.

- شهادة المخالفات.

- الرخصة السابقة.