إصابة 5 أشخاص في حادث سير على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسكندرية مطروح الدولي الساحلي من اتجاه مرسي مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء المصابين في حادث طريق مطروح الإسكندرية

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي، اليوم الخميس، كلا من: «ريهام رمضان عبده 27 سنة من القاهرة، مصابة بجرح بالرأس، والوجه واشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقه بالجسم، ومحمد صلاح الدين رمضان 29 سنة من القاهرة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومكة محمد صلاح الدين رمضان سنة واحدة، من القاهرة مصابة بكدمة بالرأس، ورمضان عبده حموده 62 سنة من القاهرة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وأمل فاروق عبدالله 55 سنة من القاهرة، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم»، وجار استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهم بالمستشفى.

وانتقلت شرطة تأمين طريق الإسكندرية مطروح الدولي الساحلي إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.