إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية مطروح

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي عند علامة الكيلو 90، اتجاه مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث طريق مطروح الإسكندرية

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزى، اليوم الخميس، مصابين حادث سيارة طريق مطروح الإسكندرية، وجاءت الأسماء كالتالي: ريتاج محمد هاشم 11 سنة من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات، ووضعها تحت الملاحظة، وأحمد محمد هاشم 17 سنة من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات تحت الملاحظة، ونعمة محمد عبدالغني 42 سنة من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات تحت الملاحظة، وبسنت محمد هاشم 21 سنة من القاهرة، تعاني من اشتباه ما بعد الإرتجاج، ووضعها تحت الملاحظة، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهم من خلال الفريق الطبي بقسم الطوارئ والإستقبال.

وانتقلت شرطة تأمين طريق الإسكندرية مطروح الدولي الساحلي إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.