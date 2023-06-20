ما نصيب الأرمل في معاش زوجته المتوفية؟.. اعرف النسبة بنص القانون

حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، النصاب المقرر لمستحقي المعاش بعد وفاة صاحب المعاش، مشيرة إلى أنه فى حالة وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه، يصبح للمستحقين عنه حق تقاضي المعاش، بدءا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

مستحقو المعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

أوضحت التأمينات، على موقعها الرسمي، أن مستحقي المعاش سواء للمؤمن عليه أو المؤمن عليها المتوفية، هم: «الأرملة أو الأرمل، الأبناء، البنات، الوالدين، الإخوة، وكذلك الأخوات».

ولفتت إلى أنه يشترط لاستحقاق الأرمل معاش زوجته توافر ما يلي:

- أن يكون الزواج موثقًا، أو أن يكون الزواج ثابتًا وذلك بموجب حكم قضائي بات.

- يشترط ألا يكون الأرمل المستفيد متزوجا بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- يُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج. ‌

- تعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي، وتتحدد هذه الفترة بمئة يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل .

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فإنه يتم تقسيم المعاشات كالتالي:

- أرمل فقط: يحصل على 3/4 المعاش بنسبة 75%.

- أرمل وولد واحد أو أكثر: يحصل الأرمل على نصف معاش زوجته المتوفية، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.