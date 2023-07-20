وفاة الضحية السادسة بحادث مصرع أسرة بأكملها في بني سويف

لفظ طفل يبلغ من العمر 11 عامًا أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته في حادث سير، بطريق الضبعة الصحراوي، راح ضحيته أسرة بالكامل الأب والأم و3 أبناء من محافظة بني سويف، وشُيعت جثامينهم الخمسة، صباح الاثنين، لمقابر العائلة بشرق النيل ببني سويف.

أهالي بني سويف يشيعون جنازة أسرة توفيت في حادث مروري

وكان المئات من أهالي بني سويف شيعوا، صباح الاثنين الماضي، جثامين «الأب والأم وأبنائهم الثلاثة»، لمثواهم الأخير بمقابر العائلة بشرق النيل ببني سويف، عقب أداء صلاة الجنازة بميدان مسجد الأباصيرى ببنى سويف، وسط حالة من الحزن والأسى والصدمة بين الأهالي والمواطنين بشكل كبير.

تفاصيل وفاة أسرة في حادث مروري بصحراوي البحيرة

تعود تفاصيل الواقعة حينما قررت أسرة مكونة من 6 أفراد «زوج وزوجته وأبنائهما الأربعة» العودة إلى منازلهم بمحافظة بنى سويف، عقب قضائهم إجازة المصيف بمرسى مطروح، فوقع الحادث عند الكيلو 65 بطريق الضبعة الصحراوي، نتيجة اصطدام سياراتهم بأخرى نقل كانت متوقفة بالطريق، ما أدى إلى وفاة 5 من الأسرة بموقع الحادث الأب والأم و3 من أبنائهما، بينما أصيب الطفل الأصغر بإصابات بالغة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف تبين وفاة الزوج ياسر جلال عبد المجيد» 49 عامًا، محام، وزوجته «هدى عبد المنعم أحمد» 47 عامًا، أخصائي اجتماعي بالتربية والتعليم ببني سويف، وأبنائهما «محمد ـ 18 عامًا» و«فاطمة ـ 16 عامًا» و«ندى ـ 14 عامًا» وجرى نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى الحمام قبل أن يتم نقل لمحل إقامتهم ببني سويف وتشييعهم لمثواهم الأخير.

ونتج عن الحادث أيضًا إصابة الابن الرابع جلال ياسر جلال 11 عامًا، بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجرى احتجازه بالعناية المركز بالمستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، اليوم، متأثرًا بإصابته، وجارٍ نقل جثمانه إلى بني سويف لأداء صلاة الجنازة عليه وتشييعه لمثواه الأخير بجوار باقي أفراد أسرته بمقابر العائلة بشرق النيل ببني سويف.