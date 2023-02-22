عاجل.. وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب غاز في بني سويف

لقي 4 من أسرة واحدة مكونه من زوج وزوجته و 2 من أبنائهما، وأصيب 2 آخرين إثر تسرب غاز داخل منزلهم بعزبة التحرير بمدينة بني سويف، وجرى نقل الجثث الأربعة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ باختناق أسرة اثر تسرب غاز داخل شقتهم في بني سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى بني سويف التخصصي يفيد بوصول أسرة مكونة من 6 أشخاص إلى قسم الإستقبال والطوارئ مصابين باختناق ادعاء تسرب غاز داخل منزلهم، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم تبين وفاة الزوج وزوجته و2 من أبنائهما.

إيداع الجثث مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

تم التوجيه بنقل الجثث داخل مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها وإخطار جهات التحقيق.

تفاصيل وفاة زوجين وابنائهما الاثنين ببني سويف

وتبين وفاة سيد ع. م. 37 عامًا، وزوجته مزه م. م. 30 عامًا، وابنائهما مريم س. ع. 14 عامًا، ونادية س. ع. 3 سنوات جري إيداعهما داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وأصيب نجليهما، مصطفى س. ع. 15 عامًا، محمد س. ع. 5 سنوات، يتلقان العلاج اللازم داخل مستشفى بني سويف التخصصي تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى