ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي في الصيف؟.. «ماتكترش منه»

كشفت وزارة الصحة والسكان، ماذا يحدث للجسم عن تناول الشاي في الصيف، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، موضحة في تقرير رسمي لها، أنه يجب على المواطنين عدم الإكثار في تناوله، وتناول كوب واحد على مدار اليوم.

وحذرت وزارة الصحة من أنّ الإكثار من تناول الشاي خلال نهار الصيف، يؤدي إلى إصابة الجسم بالجفاف، وفقدان السوائل ما يسبب الشعور بالتعب والإرهاق والأرق والتوتر.

ماذا يحدث للجسم عن تناول الشاي في الصيف خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة؟

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّ الكافيين فى الشاي يؤدي إلى نقص السوائل بالجسم، مطالبة المواطنين بعدم تناول أكثر من كوب واحد، وبعد الوجبات الرئيسية حتى لا يتم الإصابة بالأنيميا.

نصائح للحماية من ارتفاع درجة الحرارة

ودعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين خلال فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، بضرورة الاهتمام بالسوائل والفاكهة والخضروات، وقدمت مجموعة من النصائح التي جاءت على النحو التالي:

- عدم التعرض للحرارة لفترات طويلة قدر المستطاع

- استخدام واقي الشمس

- تناول الكثير من الماء والسوائل.

- الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات

- تناول وجبات باردة وسلاطات

- ارتداء ملابس فضفاضة فاتجة اللون

- ارتداء القبعات

- الاستحمام بالماء البارد للتخلص من رائحة العرق