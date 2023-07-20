10 منافذ جديدة لخدمات التوعية بمبادرة 100 يوم صحة في مطروح

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه جرى الانتهاء من تجهيز 10 منافذ جديدة، لتقديم الخدمة التوعوية والتثقيفية والطبية ومبادرات الصحة العامة في الأماكن السياحية والخدمية والترفيهية بمحافظة مطروح، ضمن مبادرة حملة 100 يوم صحة.

خدمات التثقيف الصحي والتوعوي

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن المنافذ الجديدة تعمل على تقديم خدمات التثقيف الصحي والتوعوي لرفع مستوى الوعى بأنماط الحياة الصحية السليمة ضمن مبادرة 100 يوم صحة، والإرشاد إلى الخدمات المقدمة من وزارة الصحة ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، كما تقوم الفرق الطبية بالمنافذ بتقديم خدمات طبية أخرى كقياس الضغط والسكر وقياس درجه الحرارة وغيرها.

أكشاك طبية وسيارات عيادات طبية متنقلة

وأوضح الدكتور أحمد عماد منسق المبادرات بمحافظة مطروح، في بيان أنه يتم توجيه المواطنين المترددين على المنافذ الطبية إلى أقرب عيادة طبية متنقلة في حال الاحتياج لتدخل طبي، أو إلى أقرب مستشفى، مؤكدًا التنسيق المستمر والدائم بين جميع الأكشاك الطبية وسيارات العيادات الطبية المتنقلة وغرفة الإسعاف والمراكز الطبية والمستشفيات القريبة، من خلال شبكة واحدة، في إطار الحرص على سرعة الاستجابة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

52 منفذا للخدمات الصحية في مطروح

ولفت وكيل صحة مطروح إلى أن مديرية الصحة بمطروح تقدم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية من خلال 24 وحدة صحية ثابتة و18 وحدة متنقلة، و10 منافذ التي جرى الانتهاء من تجهيزها أمس ليصبح إجمالي المنافذ المقدمة لخدمات مبادرة 100 يوم صحة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمطروح 52 منفذا بالإضافة إلى المستشفيات العامة والمركزية على مستوى مدن ومراكز المحافظة بهدف النهوض بالرعاية الصحية خاصة للفئات الأولى بالرعاية، والوصول بالخدمات الطبية إلى أقصى المناطق بالمحافظة وتكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، سواء للمصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

أماكن تمركز العيادات المتنقلة

ودعا وكيل الوزارة جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

وأشار عاصم النحاس المسؤول الإعلامي لمديرية الشؤون الصحية بمطروح، إلى أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم «15335»، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.