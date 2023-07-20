«النقل»: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر

أعلنت وزارة النقل، في بيان، أنه جرى اليوم، بمقر المنظمة البحرية الدولية بلندن، توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والمنظمة البحرية الدولية بغرض إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مصر، وقام بالتوقيع كل من اللواء بحري حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورئيس قطاع التعاون التقني بالمنظمة نيابة عن الأمين العام.

التعاون التقني للدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حضر مراسم التوقيع كل من السفير شريف كامل سفير مصر في لندن، واللواء بحري رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وكيتاك ليم أمين عام المنظمة.

يتمثل دور المكتب في التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإقامة أنشطة التعاون التقني للدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يؤدي لرفع قدرات الموارد البشرية البحرية في الإقليم، وبناء كوادر فعالة قادرة على تطبيق صكوك المنظمة البحرية الدولية.

وكانت مصر قًد تقدمت بطلب إنشاء المكتب منذ عام 2019 وبعد جهود حثيثة وتعاون وثيق وتنسيق فعال بين كل أجهزة الدولة وأهمها وزارة الخارجية والسفارة المصرية بلندن، وجرت الموافقة عام 2022 خلال الدورة 72 للجنة التعاون التقني، واعتمد القرار مجلس المنظمة في دورته 128.

المنظمة البحرية الدولية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة

وتعد المنظمة البحرية الدولية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة جرى إنشاؤها عام 1958، يقع مقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، ولديها خمسة مكاتب إقليمية في ساحل العاج وغانا وكينيا والفلبين وترينيداد وتوباغو، وتضم 175 دولة عضو، إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وأكثر من 145 منظمة مراقبة المنظمة البحرية الدولية هي الهيئة العالمية المختصة بوضع المعايير المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي للنقل البحري الدولي.