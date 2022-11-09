وزير النقل: المنظمة البحرية الدولية تحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا ثنائيا رفيع المستوى، على هامش قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، مع أمين عام المنظمة البحرية الدولية، كيتاك ليم، بحضور اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء حسين الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث أعرب وزير النقل في بداية اللقاء، عن الاعتزاز بعضوية مصر في هذه المنظومة الدولية الرفيعة، قائلا إنّها العمود الفقرى لتنظيم صناعة النقل البحري عالميا، وأشاد بدورها في تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة الدولية وبين السلامة والأمن وحماية البيئة.

وقدّم الأمين العام للمنظمة، الشكر والامتنان إلى مصر وللقائمين على تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، وأكد الدور الكبير الذي تلعبه مصر من أجل النهوض بالأنشطة كافة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ علي البيئة.

الحفاظ على البيئة البحرية

ودعا الأمين العام للمنظمة، وزير النقل، إلى تقديم الدعم للمنظمة البحرية الدولية، من خلال حضور الاجتماعات المقرر عقدها في ديسمبر المقبل بشأن الاستراتيجية المتبعة للحفاظ على البيئة البحرية، كما طلب الأمين العام، من الوزير، إلقاء كلمة خلال الاجتماعات، حث فيها الدول الأعضاء على ضرورة الحفاظ على البيئة والتحول للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

من جانبه، أعرب الوزير عن شكره للدعم المقدم من جانب المنظمة البحرية الدولية، فيما يخص إنشاء مكتب اقليمي يخدم الدول في المنطقة، كما أكد أنّ استضافة المكتب الإقليمي في مصر تهدف إلى دعم المنطقة البحرية من ناحية، وخدمة دول المنطقة من ناحية أخرى.

منظومة تطوير الموانئ المصرية

وشهد اللقاء استعراض التطور الكبير في منظومة الموانئ البحرية المصرية، وأهمية قناة السويس كشريان مهم للتجارة العالمية، والتعاون القائم بين مصر والمنظمة البحرية الدولية.

وأوضح وزير النقل أنّ مصر أطلقت رسميا استراتيجية التنمية المُستدامة «رؤية مصر 2030» في فبراير 2016، مشروعات تنموية كُبرى في المجالات كافة، ومنها القطاع البحري، التي أصبحت بالفعل على أرض الواقع، وفي هذا الإطار، جرى تطوير وازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس، نظرا لأهميتها كأهم شُريان للتجارة ودورها المحوري، حيث أصبحت حاليا قادرة على استقبال السُفن بأنواعها، خاصّةً ناقلات النفط العملاقة، ومن ثم فهي توفّر التكاليف على السُفن بتقليل زمن العبور.

وأضاف أنّ تنمية الموانئ تقع على رأس الأولويات الحالية للحكومة المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات ولدعم التجارة الدولية، كما أشار الوزير إلى الجهود المبذولة لحماية البحارة ومراعاة حقوقهم واعتبارهم عمال رئيسين، لافتا إلى تعديل التشريعات الخاصة بالعمالة البحرية لدعم حقوق البحارة.

وشهد اللقاء إلقاء الضوء على المشاركة الفعالة والايجابية لجمهورية مصر العربية في مجلس المنظمة البحرية الدولية (الفئة C) وحرصها على استمرارية وجودها في المنظمة والمشاركة بفعالية في جميع الأنشطة.