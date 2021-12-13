علاء عابد: اهتمام الرئيس أدى إلى فوز مصر بعضوية المنظمة البحرية الدولية

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، التهنئة للدولة المصرية والقيادة السياسية، لفوز مصر بعضوية المنظمة البحرية الدولية، بعد حصولها على المركز الثاني بـ135 صوتًا، وذلك بعد أن كانت في المركز 11 خلال عام 2019.

اهتمام الدولة والرئيس بمجال النقل

وأضاف النائب في كلمته خلال اجتماع لجنه النقل والمواصلات، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، أن فوز مصر بعضوية المنظمة البحرية الدولية بعد حصولها على المركز الثاني يرجع إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بمجال النقل بكافة أنواعه.

تحية من النواب لوزير النقل

كما وجه النائب علاء عابد، التحية للفريق كامل الوزير وزير النقل، على الجهود المبذولة من وزارة النقل، وحرصها على التطوير الكبير الذي يشهده قطاع النقل وتطوير الموانيء البحرية والموانيء الجافة.

وناشد النائب علاء عابد الشعب المصري، عدم الاستماع للشائعات التي يطلقها المغرضون وأعداء النجاح، للوقيعه بين أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بفضل الله، وبتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر، أن العاصمة البريطانية لندن عقدت انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية، وتمكنت مصر وللمرة الأولى من الفوز بالمركز الثاني في الفئة (C) بعدد أصوات 135 صوتًا من 159 صوتًا صحيحًا، بعد أن كانت في المركز 11 خلال 2019.

طفرة في الطرق والكباري غير مسبوقة

وأشار «عابد» خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة إلى إنشاء كباري في عدد من المناطق لتفادي زيادة عدد الحوادث، متابعا: «هناك طفرة كبيرة في الطرق والكباري غير مسبوقة، وتهدف جميعها لتخفيف الضغط وحماية المواطنين».

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم، على مشروع قانون بإنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني، الذي يهدف إلى تطوير التعليم.