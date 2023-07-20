عرض منتجات المشغولات اليدوية للمرأة المعيلة في المناطق السياحية بمطروح

أعلن النائب عيسى أبوتمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن طرح الدفعة الثانية من منتجات المشغولات اليدوية للسيدات المدربات التي تعبر عن التراث البدوي والسيوي في المناطق السياحية، لتمكين المرأة اقتصاديا، من خلال تعاون خالد نصار أمين الصناعة وتيسير دهيم أمينة المرأة بالحزب.

فتح منفذ بيع المشغولات اليدوية في الفنادق السياحية بمطروح

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عن منفذ لبيع منتجات المشغولات اليدوية خلال موسم الصيف بإحدى الفنادق السياحية الكبرى بمدينة مرسي مطروح، تنفيذا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن .

تسويق منتجات المشغولات اليدوية

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، ببيان أنه جري التسويق لمنتجات المشغولات اليدوية التي تشتهر بها مطروح وسيوة لضيوف المحافظة من السائحين الأجانب والعرب والمصريين، ضمن مبادرة طاقات الوطن المنتجة، في إطار التعاون المشترك بين أمانة المرأة والصناعة.

إقامة المعارض لتسويق المشغولات اليدوية

وأوضح أمين حزب حماة الوطن بمطروح أن الحزب أطلق مبادرة لتسويق منتجات المشغولات اليدوية مجانا بجميع أنواعها للشباب والسيدات والفتيات بمطروح لتوفير دخل للمرأة من خلال تشكيل لجنة لتقييم منتجات المشغولات اليدوية لاختيار احتياجات السوق المطلوبة بجودة عالية لتكون قادرة علي المنافسة وبيعها بمنافذ الحزب، والفنادق وإقامة المعارض من خلال تدريب أمانة الصناعة للسيدات والفتيات.