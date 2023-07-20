«مصر أكتوبر»: العفو الرئاسي يؤكد جدية تعامل القيادة السياسية مع مخرجات الحوار الوطني

أكد المهندس أحمد حلمي، أمين حزب «مصر أكتوبر» بمحافظة الإسكندرية، أن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، بشأن إصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، يؤكد أن القيادة السياسية تتعامل بجدية مع مخرجات الحوار الوطني، كما أنها حريصة كل الحرص على استكمال مجريات الحوار الوطني والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية، والاستجابة لما يخدم المواطن المصري.

الجمهورية الجديدة

وأشار أمين حزب «مصر أكتوبر» بمحافظة الإسكندرية، في بيان، إلى أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تتعامل بشكل سريع وجاد في جميع القضايا التي تهم المواطن المصري، مثمناً لجهود لجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني.

وأوضح المهندس أحمد حلمي، أن الاستجابة السريعة من الرئيس السيسي، تعكس حرص الرئيس على إثراء الحياة السياسية والحزبية ووحدة الصف دون النظر لأي اختلافات أيديولوجية أو سياسية.