«الإصلاح والنهضة»: الإفراج عن باتريك زكي يمنح إشارات لشكل الجمهورية الجديدة

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الدولة تتعامل مع ملف المحبوسين احتياطيا، والمحكوم عليهم في القضايا، تعاملا احترافيا ورصينا، مشيرًا إلى أن الملف معقد وتتجاذبه أطراف عديدة وله أيضا حسابات كثيرة.

وأضاف «عبدالعزيز»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «على الرغم من ذلك، فإن توجه الدولة وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على أبنائه ودمجهم في المجتمع مرة أخرى وحرصه على الحوار، يعبر عن أن الحوار الوطني محطة مهمة جدا وتؤكد ما تعيشه البلاد من انفتاح سياسي».

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن تجاوب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع ملف باتريك زكي سريع جدا ويمنح إشارات وآفاق لشكل الجمهورية الجديدة والانفتاح السياسي الذي تتجه الدولة المصرية إليه، مشددًا على أن الدولة المصرية منفتحة على جميع أبنائها سواء مؤيدين أو معارضين، في ظل مناخ من الحوار والانفتاح على أرضية وطن واحد، وأن الحوار بديلا عن الصراع، مشددًا على أن القيادة السياسية تراعي جميع أبنائها على أرضية واحدة وترسم ملامح الجمهورية الجديدة.