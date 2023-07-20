عاجل.. خطوة جديدة تقرب المهاجم البرازيلي سوزا من الأهلي

أعلنت إدارة نادي جيونبوك الكوري الجنوبي، المحترف ضمن صفوفه البرازيلي جوستافو سوزا، المرتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، التعاقد مع بارك جاي يونج مهاجم إف سي أنيانج، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات في كوريا الجنوبية.

سوزا يقترب من الأهلي بعد صفقتي نادي جيونبوك الكوري

وتمكنت إدارة النادي الكوري الجنوبي، من إبرام صفقة هجومية أخرى، بالتعاقد مع الشاب يون دو وون، البالغ طوله 198 سم، ويستطيع اللعب في خط الهجوم أيضًا.

وتأتي تلك الخطوات لتقرب سوزا، من الانضمام لصفوف الأهلي، إذ أنهت إدارة النادي الأحمر جميع الاتفاقات مع اللاعب وناديه جيونبوك، ورهنت إدارة النادي الكوري الجنوبي التعاقد مع مهاجم آخر لتعويض رحيل جوستافو.

جدير بالذكر، أن إدارة النادي الأهلي، أعلنت رسميا التعاقد مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق، لمدة 5 مواسم، في أولى صفقات الفريق الأحمر الرسمية.

وتوج الأهلي بلقب الدوري للمرة 43 في تاريخه، ويستعد لمواجهة بيراميدز، مساء الأحد المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة 28 من المسابقة.