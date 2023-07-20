مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بترعة بسوهاج

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين بحادث انقلاب سيارة في ترعة بناحية دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وجرى انتشال الجثث وإنقاذ المصابين ونقلهم إلى مستشفى جرجا العام.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين

تلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا إخطارًا يفيد بمصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة في ترعة بسوهاج.

استدعاء ونش مصانع سكر جرجا

وفور وقوع الحادث، جرى انتقل المدير العام عاطف الصمطي، رئيس المركز، ونواب رئيس المركز، ومسؤولو الأزمات والكوارث بالوحدة، فورًا إلى موقع الحادث، وجرى استدعاء ونش مصانع سكر جرجا، وإبلاغ الإسعاف ومركز شرطة جرجا .

نقل جميع المصابين إلى مستشفى جرجا العام

وجرى انتشال السيارة من الترعة، أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى جرجا العام بواسطة سيارات الإسعاف.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.