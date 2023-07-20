مصرع شخص وإصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على طريق رأس غارب بالغردقة

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي على طريق رأس غارب بالغردقة، وجرى إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر والدفع بأكثر من سيارة لموقع الحادث، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج اللازم.

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من غرفة عمليات البحر الأحمر بحادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق رأس غارب الغردقة، وجرى إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور شادي باسم، وعلى الفور جرى الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث.

تفاصيل حادث طريق رأس غارب الغردقة

وتبين مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرون بإصابات متفرقة وإيداع الجثة مشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب، وتحرير محضر بالواقعة وجار التحقيقات.

وكشف مصدر طبي بمستشفى رأس غارب المركزى في تصريحات لـ«الوطن» أن المصابين في الحادث هم مارينا أشرف بهجت 18 عاما، وأشرف بهجت مقار 57 سنة، وهالة بديع حبيب 48 سنة، أما المتوفى إيريني أشرف بهجت 16 عاما، وجميعهم من محافظة المنوفية.