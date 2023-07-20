مصرع شابين في انقلاب سيارة على طريق الضبعة

لقى شابان مصرعهما إثر اصطدام سيارة بحاجز خرساني بطريق الضبعة قبل نزلة الطريق الأوسطي بالقاهرة، وجرى نقلهما إلى ثلاجة المستشفى لإجراء تصاريح الدفن.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفيين بطريق الضبعة قبل نزلة الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في انحراف الطارة واصطدام السيارة بحاجز خرساني ونتج عن الحادث وفاة شابين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

خفض السرعة للتقليل من احتكاك الإطارات بالأسفلت الساخن

وفي سياق منفصل، أوضح اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والخبير المروري في حديثه لـ«الوطن» أن معظم الحوادث التي تحدث على الطرق أغلبها سببها تلف الإطارات؛ والسير بسرعة جنونية، أو تجاوز السرعة المحددة، لذا يفضل خفض السرعة للتقليل من احتكاك الإطارات بالأسفلت الساخن، والتأكد من الإطارات طبقا للمواصفات العالمية المعتمدة من وزارة التموين، وعدم شراء أنواع غير معروفة، والتأكد من وجود أي أجسام معدنية داخل الإطارات مثل المسامير والدبابيس وغيرها.