مصرع شخص في تصادم سيارتين على طريق العلمين

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم سيارة مع أخرى علامة الكيلو 60 على طريق وادي النطرون العلمين الدولي، منذ قليل، في اتجاه العلمين، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث طريق وادي النطرون

واستقبل، اليوم مستشفى الحمام المركزي ضحية حادث سيارة طريق وادي النطرون الدولي ويدعى، أحمد حسن عبدالحميد إبراهيم 25 سنة من أسيوط، وصول جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة، ونقلها ووضعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق وادي النطرون العلمين الدولي إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.