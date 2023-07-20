محمد حماقي يطلق أغنيته الجديدة «لمون نعناع»

أطلق الفنان محمد حماقي أغنيته الجديدة «لمون نعناع» عبر المنصات السمعية وقناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية «لمون نعناع» من كلمات فلبينو أحمد

أغنية «لمون نعناع» من كلمات فلبينو أحمد وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى وميكس عمار خاطر وجيتار شريف فهمي وطبلة ماجد الصواف وكيبورد أسامة الصغير ويقول مطلعها: «هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير.. فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير.. ماهو أصل العيب مش عيبنا .. إحنا مفيش حاجة تعيبنا.. اشتريناه على إنه حبيبنا».

حفل خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة لدفعة 2023

وأحيا محمد حماقي، مؤخرا، حفل خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة لدفعة 2023، وسط أجواء من وصلات الرقص والبهجة لخريجين من مختلف دول العالم، وقدم مجموعة من أغانيه أشهرها: «زيها مين» و«لا ملامة»، «م البداية»، «أحلى حاجة فيكي» و«هوا دا حبيبي» و«جمالها استثنائي» و«أم الدنيا»، و«أدرنالين»، و«قلبي حبك جدا جدا» وغيرها.