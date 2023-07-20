12 مجلة علمية بكليات جامعة طنطا تحصل على أعلى تقييم من الأعلى للجامعات

صرح الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا أنه للعام الثاني على التوالي تواصل المجلات العلمية بجامعة طنطا الحصول على التقييم الأعلى من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن ذلك يأتي حصاد لجهود الجامعة المبذولة في دعم المجلات العلمية بالكليات وتطبيق وتعميم سياسات وآليات النشر الدولي والمتابعة الدقيقة لقواعد البيانات ودعم عمليات البحث العلمي التخصصي والبيني.

توفير كافة الإمكانيات

وأضاف رئيس الجامعة أنه جرى توفير كافة الإمكانات لجميع الباحثين وطلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة، كما يعكس قدر الجهد المبذول من القائمين عليها إداريا وفنيا، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق المكانة الريادية للجامعة وتحسين التصنيفات الدولية، مشيدا بالاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي.

الكليات المشاركة

من جانبه أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن المجلات العلمية التابعة لكليات جامعة طنطا التي حصدت أعلى تقييم طبقاً للمجلس الأعلى للجامعات شملت مجلة Tanta Scientific Nursing Journal الصادرة عن كلية التمريض ومجلة Tanta Dental Journal الصادرة عن كلية طب الأسنان ومجلتي التجارة والتمويل والبحوث المحاسبية الصادرتين عن كلية التجارة ومجلة روح القوانين الصادرة عن كلية الحقوق والمجلة العلمية وعلوم التربية الرياضية الصادرة عن كلية التربية الرياضية والمجلة العلمية علوم التربية النوعية الصادرة عن كلية التربية النوعية ومجلة Journal of engineering Research الصادرة عن كلية الهندسة، فيما حصلت المجلة العلمية الصادرة عن كلية الصيدلة Journal of Advanced medical and pharmaceutical Research على تقييم 6.5 من 7 طبقاً لأحدث تقييم.