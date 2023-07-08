لتنفيذ التحول الرقمي.. جامعة طنطا تطلق موقعا إلكترونيا بأنظمة الذكاء الاصطناعي

صرح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بأنه جرى وضع خطة إدارية ومالية لدعم تنفيذ التحول الرقمي وتحقيق الحوكمة المعرفية من خلال تطوير شامل للبنية التحتية الإلكترونية ومضاعفة قدراتها بحوالي 20 ضعفا عما كانت عليه عام 2020 مما ترتب عليه الحصول على المركز الثاني في جائزة مصر للتميز الحكومي مرتين على التوالي لعام 2021 وعام 2022.

إطلاق موقع إلكتروني

وأضاف: أطلقنا موقعا إلكترونيا متطورا بأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقديم خدماته من خلال 113 منصة متنوعة وتقديم الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لعدد 190,607مستخدم وتحقيق 324,082 خدمة للتحصيل الإلكتروني بنسبة زيادة قدرها 1920% عن العام 2020/2021، وزيادة عدد الكتب الإلكترونية بمقدار 6090 كتاب بنسبة 100% عن العام 2020.

تطوير البنية التحتية

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جرى تنفيذ كروت الهوية الذكية لجميع الطلاب والعاملين بالجامعة وكذلك البوابات الإلكترونية لكل منشآت الجامعة والانتهاء من تطوير البنية المعلوماتية وميكنة المستشفيات الجامعية، والذي تضم المرحلة الأولى منه 8 مستشفيات وإعداد مركز رئيسي موحد للبيانات بالجامعة بمساحة 125 م2 مجهز بأحدث الأجهزة وفقاً لأحدث متطلبات التشغيل مما ترتب عليه زيادة بلغت 300% بكفاءة المنظومات الإلكترونية.