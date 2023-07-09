جامعة طنطا: إعداد خطة متكاملة لتطوير القطاع الطبي خلال 4 سنوات

قال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أنه جرى إعداد خطة متكاملة لتطوير القطاع الطبي خلال 4 سنوات تستهدف مضاعفة عدد الأسرة من 2050 سريرا إلى 4000 سرير من خلال تنفيذ المشروعات الجديدة مثل مستشفى 900900 التي جرى الانتهاء من تنفيذ الأساسات العميقة لها بنسبة 80% بإجمالي مساحة 16 ألف متر، والبدء في تنفيذ مستشفى الطوارئ الجديدة وقريبا سيتم افتتاح مستشفى جراحات الكلى.

افتتاح مستشفى الجراحات الجديد

وأشار إلى أنه جرى افتتاح مستشفى الجراحات الجديد بتاريخ 21 مايو 2023 بإجمالي 635 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 766 سريرًا و68 غرفة عناية مركزة، و18 غرفة عمليات جراحية مجهزة على أعلى مستوى، كما جرى ترخيص 6 مراكز للتميز العلمي في المجال الطبي وزيادة عدد الأسرة بالعناية المركزة إلى 456 سريرا بنسبة زيادة قدرها 40% عن العام 2020.

إنهاء قوائم الانتظار

وأشار رئيس جامعة طنطا إلى تضاعف أعداد أجهزة الغسيل الكلوي إلى 73 جهازا للعام 2022 في مقابل 30 جهازا للعام 2020، مما ترتب عليه زيادة مطردة لتقديم الخدمات الصحية للمرضي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بنسبة زيادة تقترب من الضعف 97,8% موضحا أنه تم إنهاء قوائم الانتظار لمرضى القلب 4 مرات متتالية.

دعم مبادرة حياة كريمة

أضاف الدكتور محمود زكي أن الجامعة تولي اهتماماً كبيرا لدعم المبادرات الرئاسية المجتمعية مثل «حياة كريمة» وحدثت طفرة غير مسبوقة فى أعداد قوافل الجامعة التي تخدم المرضى في القرى الأكثر احتياجا حيث زاد عددها من 41 قافلة عام 2020 إلى إجمالي 818 قافلة حتى 2023.